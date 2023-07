Cassino, dramma nella notte lungo i binari: un giovane travolto e ucciso da un treno

Tragedia lungo i binari a Cassino, in provincia di Frosinone, dove un uomo dall’età apparente di 27/30 anni, è stato investito da un treno Rapido diretto a sud. Il dramma la scorsa notte nei pressi della stazione ferroviaria di Villa Santa Lucia. Inutile il tentativo del macchinista di arrestare la marcia e vano anche il tentativo di soccorso da parte del personale Ares 118. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia ferroviaria di Cassino. La vittima non è stata ancora identificata.