Daniela Santanchè: "Non mi dimetto, non c'è una questione di opportunità"

Ha mai pensato di dimettersi per una questione di opportunità? «Non c'è una questione di opportunità». Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha risposto a Il Secolo XIX in una intervista pubblicata oggi. Alla domanda se si è sentita protetta dal partito e dalle forze di maggioranza in questi giorni, in cui è stata al centro dell’attenzione politica e mediatica per presunte irregolarità da parte della società Visibilia, a lei riconducibile, Santanchè ha risposto: «No, ma solo perchè non c'era bisogno di difendermi, cosa che faccio benissimo da sola. Ma se la domanda è se ho sentito vicino a me i colleghi di governo, la maggioranza e il partito, le dico senza dubbio di sì».