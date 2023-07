Nasconde 350 grammi di coca sotto gli abiti e li consegna al marito in carcere. Arrestata

E’ accusata di avere consegnato 350 grammi di hashish al marito detenuto durante i colloqui: una donna è stata arrestata ieri nel carcere di Carinola, nel Casertano, e trasferita nell’istituto penitenziario di Pozzuoli (Napoli) in quanto risultata recidiva.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti era riuscita a eludere i controlli nascondendo la droga sotto gli abiti. "Bisogna necessariamente dotare la polizia penitenziaria di strumenti tecnologicamente avanzati per combattere l'introduzione di droga e cellulari nelle carcere», ribadisce in una nota Ciro Auricchio, segretario regionale dell’Uspp. «Come sindacato - prosegue il sindacalista - ci complimentiamo con il comando della polizia penitenziaria del carcere casertano per la brillante operazione che ha garantito, ancora una volta, l'ordine e la sicurezza interna malgrado una errata pianta organica che fa registrare 80 agenti in meno: una criticità - conclude l’Uspp - che abbiamo più denunciato ai vertici della amministrazione penitenziaria».