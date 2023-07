Abbandonò la figlia lasciandola morire di stenti, parla la vicina: “La mamma di Diana non ha mai pianto”

«Non ha mai pianto Alessia, però si lamentava. Lei mi ha chiesto 'Ora cosa mi succede, mi arrestano? Io glissato. Poi ha ripetuto più volte la frase 'Non sono una cattiva mamma'». Lo ha riferito in aula una vicina di casa di Alessia Pifferi, la 37enne a processo a Milano per l’omicidio pluriaggravato della figlia Diana, morta di stenti a quasi 18 mesi dopo essere stata abbandonata una settimana dal 14 al 20 luglio 2022. «Mi ha suonato al citofono e mi ha detto tutta agitata che la bambina non respirava più - ha ripercorso la testimone -. Siamo saliti in casa e nella camera da letto ho visto la bambina già priva di vita. Aveva le manine e i piedini neri e gli occhi chiusi. Alessia mi ha chiesto: «La bimba è morta?». L’ho fatta sedere sul divano e mi ha raccontato che aveva lasciato la bambina con una baby sitter che però non c'era». Dopo la chiamata al 118, Alessia ha chiamato il compagno: «Erano in viva voce e a lui ha detto 'Diana è morta. Ti ho detto una bugia'».