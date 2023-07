Fiocco rosa sul Frecciabianca, passeggera dà alla luce una bimba. Assistita in videochiamata

Il treno ieri è arrivato in stazione, a Torino, con mezz'ora di ritardo. Ma per una volta nessuno se ne è lamentato perché il convoglio era stato trasformato in una estemporanea sala parto. E tra finestrini e sedili era riecheggiato il primo vagito di una neonata.

Viaggio davvero indimenticabile quello del Frecciabianca 8606 di Trenitalia, capofila del Polo passeggeri del Gruppo FS. Tutto è cominciato con una telefonata. «Ciao Daniela, sono su un treno e c'è una donna in travaglio, mi aiuti a farla partorire?». A un capo del telefono Isabella Carnero, operatrice sanitaria dell’Ospedale di Pisa in viaggio verso il capoluogo piemontese per andare a trovare la mamma, dall’altro Daniela Sanfilippo, collega ostetrica a casa in un giorno di riposo. I primi a capire che stava per accadere qualcosa di davvero eccezionale, il capotreno Loredana Ferreri e il caposervizio Andrea Luschi: sul treno partito da Roma c'è una donna in avanzato stato di gravidanza. Che superata Genova ha iniziato il travaglio.

Un fuoriprogramma che deve prevedere, necessariamente, un’azione immediata. Così è fermata straordinaria nella stazione di Arquata Scrivia, provincia di Alessandria, e ricerca a bordo di un medico o di un operatore sanitario in grado di gestire la situazione. Da lì a poco ecco presentarsi Isabella Carnero che, capito che il parto è imminente, si mette in contatto con la collega ostetrica.

«La prima cosa che ho pensato, quando ho risposto, è stata a uno scherzo - confessa Daniela Sanfilippo contattata da FSNews.it - poi quando ho capito che era tutto vero mi sono resa conto che la soluzione della videochiamata, proposta dai dipendenti di Trenitalia, era la migliore». Il singolare quartetto si mette all’opera: il caposervizio all’inquadratura con il compito di far vedere bene tutto ciò che accade, il capotreno ad assistere emotivamente e fattivamente la mamma, l’ostetrica da casa a coordinare e l’operatrice sanitaria ad aiutare nella gestione del parto.

«Il personale di Trenitalia è stato perfetto, ha collaborato in ogni manovra, così come i viaggiatori - assicura Isabella Carnero - la mamma si è sentita protetta mentre stava dando alla luce la sua seconda figlia. Ho capito, inoltre, che tutte le stelle si erano allineate quando, chiedendo degli asciugamani, una viaggiatrice di 86 anni ha aperto la sua valigia e me li ha dati. Erano profumati, puliti e perfino stirati. Una roba di altri tempi».

«Si è trattato di una giornata di lavoro davvero particolare e, ovviamente, senza precedenti - racconta il capotreno Loredana Ferreri - e tutto è andato per il meglio. Sono felice di aver contribuito a questo bel momento. Lavoro in Trenitalia dal '95, e questo penso resterà il giorno più adrenalinico e bello della mia carriera».

Trenitalia sta pensando a uno speciale omaggio vista l’anomalia dell’evento. La bambina è nata, intorno alle ore 12, in appena 40 minuti di travaglio. Insieme alla mamma è stata trasportata all’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure dalla Croce Verde, salita sul treno dopo il parto.