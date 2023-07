L'investitore di Giusy Caliandro è ricercato per omicidio volontario

La Procura di Varese indaga per omicidio volontario «anche in campo internazionale» sulla morte di Giuseppina Caliandro, detta Giusy, la donna di 41 anni investita e uccisa da un’auto sabato sera a Gemonio (Varese). La Procura spiega che vi sono «elementi a carico» di un «soggetto ricercato» che "dovranno essere verificati e confermati». L’identità del sospettato è stata inserita nei database dei ricercati a livello internazionale. È probabilmente fuggito subito dopo il delitto.

La donna è stata travolta dall’auto e scaraventata contro un muro. L’uomo, ora ricercato, è fuggito a forte velocità, riuscendo a far perdere le tracce. È ipotizzabile che non si sia mai fermato, che addirittura sia fuggito all’estero passando il confine italiano diretto in Svizzera. Gli investigatori lo stanno cercando da allora, dopo averlo identificato e aver diramato l’identikit anche all’interno delle banche dati delle forze di polizia estere. Ancora ignoto il movente del delitto. L’autopsia sul corpo ella 41enne è in programma la prossima settimana. Gli uffici giudiziari hanno lanciato un appello affinché chiunque abbia informazioni utili al caso, contatti i carabinieri.