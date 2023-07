Ponte sullo Stretto: Salini (Webuild): "Si farà, c'è una legge dello Stato e spero si inizi a marzo"

Parlando del Ponte sullo Stretto di Messina, «oggi dobbiamo dare il nostro contributo come WeBuild perchè è previsto che Eurolink, che è un consorzio a cui partecipiamo, rinegozi con lo Stato il contratto aggiornando il progetto. Noi abbiamo già cominciato le attività di aggiornamento progettuale. Spero di poter dire al ministro che siamo pronti per marzo a iniziare fisicamente le opere». Lo ha affermato l’amministratore delegato di WeBuild, Pietro Salini, a margine dell’inaugurazione della M4 in piazza San Babila, la metropolitana blu realizzata da un consorzio guidato da WeBuild. Il ponte secondo Salini si farà perchè «c'è una legge dello Stato che dice che il ponte si deve fare e come tutte le leggi va obbedita». «Mentre la metro 4 era un sogno per i milanesi - ha quindi aggiunto - penso che il ponte di Messina sia un sogno per gli italiani, che deve essere realizzato esattamente come abbiamo trasformato un sogno dei milanesi in realtà».