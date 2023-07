Uscita dalla grotta di Bergamo la speleologa bloccata da domenica

E’ stata portata fuori dalla grotta dagli operatori del Soccorso Alpino Ottavia Piana, la speleologa di 31 anni che domenica pomeriggio si era infortunata a 150 metri di profondità in una grotta a Fonteno, in provincia di Bergamo. La donna, in buone condizioni fisiche generali anche se ferita a una gamba, è stata subito trasportata in ospedale in elicottero.

Ottavia Piana

Ecco il mondo sotterraneo in cui è rimasta intrappolata

L’abisso Bueno Fonteno rappresenta un vero mondo sotterraneo densamente popolato da organismi altamente specializzati alla vita ipogea. E’ un complesso carsico verosimilmente molto antico al cui interno si sono sviluppate abbondanti comunità di invertebrati troglobi che hanno occupato i diversi ambienti che si incontrano all’interno dell’abisso. E’ la descrizione dell’habitat in cui si è trovata la giovane speleologa Ottavia Piana riportata sul sito 'Progetto Sebino', una serie di studi e ricerche condotti da un’associazione che indaga sulle caratteristiche del territorio.

Altri 'segni particolari' della grotta sono la costanza di temperatura, la totale assenza di luce e l’umidità sempre prossima alla saturazione. All’interno ci sono alcuni microambienti che si differenziano per la diversa disponibilità di acqua. Le attività di ricerca sono state fino a ora portata avanti con l’intento di osservare i popolamenti di ogni ambiente all’interno del complesso anche per conoscere e mappare le comunità animali. La fauna troglobia attualmente conosciuta è costituita in maggioranza da invertebrati e i maggiori rappresentanti sono gli insetti (Phylum Arthropoda), in particolare i coleotteri.