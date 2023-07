Bimbo cade nel vuoto per 12 metri da una teleferica in Messico: miracolosamente salvo VIDEO

Un evento agghiacciante ha visto protagonista un bambino che, durante un percorso sospeso in un parco avventura del Messico, è precipitato dalla teleferica in un bacino d'acqua collocato circa 12 metri più in basso. Il piccolo, nonostante l'alto rischio, è riuscito a sopravvivere all'incidente ed è stato prontamente soccorso e portato in salvo da vari presenti sul luogo, il Parco Fundidora situato nella città messicana di Monterrey.

Dai post pubblicati su Facebook dai fratelli più grandi del bambino, è emerso che l'incidente quasi tragico è avvenuto a causa della rottura dell'imbrago di sicurezza che lo teneva agganciato al cavo del percorso sospeso. I fratelli hanno espresso la loro indignazione per quello che considerano un grave mancato rispetto dei protocolli di sicurezza e una formazione inadeguata del personale del parco avventura. Sull'incidente, le autorità competenti hanno avviato un'inchiesta per fare luce su quanto accaduto.