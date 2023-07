Bimbo di sei anni annega in provincia di Bari, era in un campo estivo

Un bambino di sei anni residente a Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) è annegato questa mattina nelle acque antistanti il lido "Paradiso dei giovani" Margherita di Savoia, in provincia di Bari.

Il piccolo, di origini romene, secondo quanto si apprende da fonti dei soccorritori, era impegnato in un campo estivo e stava facendo giochi in mare quando sarebbe annegato. Per lui sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ne ha solo constatato il decesso.

Il direttore del 118: fatto il possibile per salvarlo

«Il bimbo era riverso con il viso sull'acqua, uno specchio di 15-20 centimetri di mare. È stato portato sulla battigia e sono state fatte le manovre di rianimazione, di massaggio cardiaco. È stato anche intubato. Nonostante si sia andati anche oltre i tempi canonici di rianimazione cardio polmonare non hanno aiutato la ripresa del bambino». Lo ha detto Donatello Iacobone, direttore del 118 della Asl Bat raccontando i drammatici momenti durante i quali si è tentato di salvare il bimbo morto a Margherita di Savoia, nel nord barese. Il piccolo partecipava a una colonia estiva. «È prematuro dire quali sono state le cause della morte. Aspettiamo per correttezza i tempi tecnici di giudice e medico legale - ha aggiunto Iacobone - purtroppo il bimbo dei sei anni è stato trovato in arresto cardiaco. Il soccorso è arrivato in tempo e ha messo in atto tutte le procedure di rianimazione cardio polmonare previste in sinergia con elisoccorso Foggia ma non c'è stato nulla da fare». Si attende l’arrivo del magistrato della procura di Foggia e del medico legale. Sul posto ci sono i carabinieri e il personale della guardia costiera.