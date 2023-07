Scuola, arrivano gli aumenti per i prof: a luglio fino a 365 euro in più in busta paga

Nel mese di luglio, circa un milione di lavoratori nel campo dell'istruzione, tra docenti, dirigenti scolastici e personale di supporto, riceveranno un aumento salariale. Questo incremento varierà da 182 a 365 euro e rappresenta l'attuazione dell'indennità una tantum dell'1,5% introdotta dal governo con la legge di bilancio.

Tale indennità sarà valida per l'intero anno 2023, dal primo gennaio al 31 dicembre (ad eccezione del tredicesimo stipendio), ma a causa di alcuni ritardi burocratici, non è ancora stata erogata. Pertanto, a luglio verrà corrisposta la somma del mese corrente insieme agli arretrati relativi ai sei mesi precedenti.

Secondo i calcoli della Ragioneria di Stato, i dirigenti scolastici riceveranno un incremento mensile di 52,22 euro; considerando le sette mensilità, il cedolino di luglio aumenterà di 365,54 euro. Un professore di scuola superiore di secondo grado, con un'esperienza lavorativa compresa tra 28 e 34 anni, riceverà un aumento di 42,30 euro al mese, per un totale di 296,10 euro. Un insegnante di scuola media con 15-20 anni di anzianità avrà un incremento mensile di 34,60 euro, con un totale di 242,20 euro di arretrati nella busta paga. Coloro che insegnano alla scuola primaria e hanno un'esperienza lavorativa compresa tra i 21 e i 27 anni, riceveranno una tantum di 34 euro, per un massimo di 239 euro. Infine, il personale di supporto scolastico (responsabile della custodia e della pulizia), con 35 anni di servizio, riceverà un aumento mensile di 26,54 euro, pari a un totale di 185 euro in più nella busta paga di luglio.

Lo stesso tipo di indennità una tantum, in aggiunta allo stipendio, è stata stabilita anche per altri dipendenti statali. Tuttavia, il Ministero dell'Economia, tramite l'ente NoiPa, non è ancora riuscito a completare la procedura di calcolo dei cedolini. L'obiettivo rimane quello di farlo in tempo per la busta paga di luglio, altrimenti l'aumento slitterà ad agosto.