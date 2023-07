Auto falcia un'intera famiglia: morti padre, bimbo di due anni e nonna

E’ di tre morti il bilancio del tremendo incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno. Un’autovettura condotta da una cittadina tedesca ha falciato una famiglia veneziana che stava passeggiando: tre le vittime. A perdere la vita sul colpo il padre, la nonna e il bimbo di appena due anni. Rimasta ferita la madre del piccolo. Il nonno arrivato poco dopo ha avuto un malore. Al momento dell’incidente, il bambino, soccorso in gravissime condizioni e trasportato in elicottero all’ospedale di Belluno dove è poi è deceduto, si trovava nel passeggiato spinto dalla mamma. E’ ricorsa alle cure mediche anche la conducente dell’Audi.