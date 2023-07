Bambina chiama il 112: "Aiutatemi papà picchia la mamma"

"Aiutatemi, papà sta picchiando la mamma e ho paura anche per il mio fratellino": era una voce disperata quella di una bambina quando ha chiamato il 112 per proteggere la madre vittima di un’aggressione da parte del padre in un’abitazione dello spoletino, in base a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri. Telefonata fatta dopo che la piccola aveva cercato di frapporsi tra i genitori venendo scaraventata a terra. Un caso di codice rosso che ha visto impegnati i militari della compagnia di Spoleto comandata dal capitano Teresa Messore che hanno arrestato l’uomo, un trentanovenne ucraino. «Bisogna denunciare, dare l’allarme quando si avvertono segnali che possano ricondurre a violenze o maltrattamenti» è l'appello del capitano Messore con l’ANSA.

«Di casi di violenza sulle donne e sulle altre categorie fragili se ne vedono tanti, troppi - aggiunge -, e sono aumentati ancora di più dopo il Covid». La chiamata al 112 è stata ricevuta nella serata di sabato sera da un giovane militare, senza figli ma con un sorella più piccola. Il carabiniere ha tenuto al telefono la bambina, è entrato in empatia con lei. Ha cercato di tranquillizzarla e al tempo stesso ha fatto in modo che si mettesse al sicuro con il fratello mentre inviava sul posto una pattuglia del radiomobile. I militari sono riusciti a entrare in casa portando in caserma l'uomo, la moglie e i figli.

La donna e la bambina sono state prima medicate in ospedale. Come accade per i tutti i casi di codice rosso, in caserma è arrivata il capitano Messore, madre di due figli, nell’Arma da 17 anni. «Mentre la madre sporgeva denuncia con i colleghi - ricorda l’ufficiale - ho cercato di distrarre la bambina che aveva chiamato il 112. Ho evitato che rivivesse le violenze delle quali parlava la madre. L’ho fatta giocare, l’ho portata a vedere l’auto di servizio. Aveva un sorriso fantastico...». Dalle indagini e dalla denuncia della donna è emerso che questa, nonostante avesse subito in passato episodi simili, non aveva mai trovato la forza di denunciare. L’ultimo episodio l’ha invece indotta a denunciare i soprusi e maltrattamenti subiti tra le mura domestiche. Probabilmente perché consapevole dell’esposizione al pericolo da lei subito insieme ai figli minori, ipotizzano gli investigatori. La donna e figli si trovano ora al sicuro mentre il marito è stato rinchiuso nel carcere di Spoleto, come disposto dalla procura della Repubblica di Spoleto che ha coordinato l’indagine con il sostituto Alessandro Tana.