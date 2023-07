Bambina colpita da un proiettile alla nuca mentre giocava al parco, indagini a Livorno

Una bambina di 11 anni è stata colpita da un proiettile alla nuca sabato sera a Livorno mentre giocava in un parco pubblico: in un primo momento era sembrato un pallino di plastica sparato da ignoti, probabilmente con una pistola o un fucile a aria compressa, e quindi medicata e poi dimessa dal pronto soccorso. Ma ieri sera la bambina continuava a avere i mal di testa e dopo una Tac in ospedale è stato estratto un pallino di piombo che le si era conficcato nel cuoio capelluto. La bambina è stata poi nuovamente medicata e dimessa con sette giorni di prognosi. Sulla vicenda, pubblicata oggi dal Tirreno in seguito al racconto dei genitori al giornale, la squadra mobile di Livorno ha aperto un’indagine. Ci sarà da stabilire chi ha sparato, da dove e che tipo di arma ha esploso il pallino che avrebbe potuto provocare serissimi danni.