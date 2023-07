"Hai portato via mio papà, bravo", bimbo riconosce e abbraccia il carabiniere che ha arrestato il padre a Caivano (Napoli)

«Sei venuto di notte e hai portato via papà. Avevi la giacca nera come quella che porti adesso». Un inatteso riconoscimento, seguito da un ancor più sorprendente abbraccio da parte di un bambino al carabiniere che gli ha arrestato il padre. Accade a Caivano (Napoli), nel parco Verde, finito spesso sotto i riflettori della cronaca per episodi di violenza ma dove è anche fiorente il lavoro della Chiesa e del volontariato per aggregare le forze sane.

L’incontro tra il piccolo, di cinque anni, e il militare è avvenuto proprio nella chiesa di san Paolo apostolo in uno dei tanti incontri promossi da don Maurizio Patriciello, parroco di strada in prima linea contro la camorra e i roghi tossici di rifiuti. Tra gli invitati il capitano Antonio Maria Cavallo, giovane comandante della Compagnia carabinieri di Caivano. Il bimbo - Davide, nome di fantasia - gli si avvicina, lo fa chinare e all’orecchio gli sussurra: «Mi ricordo di te, sei venuto di notte e hai portato via papà». Cavallo ha un attimo di imbarazzo, immaginando una reazione negativa da parte di Davide.

Che invece lo abbraccia. «Posso stare con te?», e gli si siede accanto per buona parte dell’incontro in parrocchia. Il capitano Cavallo, romano, 31 anni di cui oltre dieci nell’Arma, racconta l’incontro con il sorriso dello stupore. "Davvero un momento speciale e sorprendente. All’inizio ho provato un attimo di imbarazzo, poi sciolto nella dolcezza e nella spontaneità dell’abbraccio del piccolo». Una giornata particolare, come molte altre nell’esperienza professionale di Cavallo che un anno fa è stato chiamato a guidare la nuova Compagnia di Caivano, creata ad hoc per rispondere all’emergenza sicurezza sul territorio.

Il parco Verde è stato noto alle cronache per vicende di spaccio e di camorra, per tragedie come quella della piccola Fortuna, uccisa dopo essersi ribellata all’ennesima violenza sessuale; e ancora, nel marzo 2022, per l’ordigno fatto esplodere all’esterno della chiesa dello scomodo don Patriciello, finito sotto scorta. «La presenza della Compagnia - dice oggi il parroco - in questo anno si è vista e si è fatta sentire non solo per l’ordine pubblico. Lo testimonia il fatto che i bambini vedano i carabinieri come amici». Il clima è cambiato, ma ancora non basta: «Il futuro si costruisce anche con i servizi sociali e la concreta attenzione politica quotidiana», insiste don Maurizio. Controlli e arresti si susseguono, e la strategia repressiva si accompagna a iniziative come il concerto della fanfara dell’Arma in chiesa, con un repertorio di brani pop, o le lezioni tenute in una scuola dal Centro sportivo carabinieri.

"Il parco Verde mi ha adottato - sottolinea il capitano - e i sorrisi della gente ripagano del lavoro svolto». Così capita anche che il figlio di un detenuto abbracci il carabiniere che lo ha messo in manette: «Un bel segno di speranza - secondo il parroco - offerto da un bimbo di una famiglia perbene, in cui il papà ha commesso degli errori ma che potrà avere sicuramente un futuro diverso». Come tutto il parco Verde, magari.