Il testamento di Berlusconi: 100 milioni a Fascina e 30 a Dell'Utri. Fininvest ai figli: “Tanto amore a tutti voi, il vostro papà”

Si apre con una lettera ai figli il testamento di Silvio Berlusconi. «Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà». Il testo è contenuto in una busta non sigillata, datata Arcore 19 gennaio 2022 con la scritta ai miei figli contenente un foglio di carta intestata composto da due facciate scritto con inchiostro nero, in tutto una quindicina di righe.

Le disposizioni del Cavaliere: nessun controllo solitario della Fininvest

Va a Pier Silvio e Marina Berlusconi la maggioranza di Fininvest. Avendo ricevuto l’intera quota disponibile, i due figli di primo letto di Berlusconi raggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. Gli eredi del Cavaliere, ricevuta lettura delle volontà testamentarie del padre, hanno confermato che "da esse risulta che nessun soggetto deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest SpA, precedentemente esercitato dal padre stesso. Il notaio che ha dato lettura delle volontà testamentarie provvederà nelle prossime ore agli adempimenti di legge". Un lascito di 100 milioni, invece, al fratello Paolo. A Marta Fascina vanno 100 milioni e a Marcello Dell’Utri uno di 30.

Tre testamenti depositati

Sono tre i testamenti, in tutto, che Silvio Berlusconi ha depositato presso il notaio Roveda di Milano. Il primo, del 2 ottobre 2006, riguarda la destinazione della parte di eredità disponibile, che viene lasciata in parti uguali ai figli Marina e Pier Silvio, mentre la parte rimanente viene divisa tra tutti i cinque figli sempre in parti uguali. Il secondo testamento è del 5 ottobre 2020, in cui Berlusconi aggiunge il lascito di 100 milioni al fratello Paolo. Il terzo è in forma di lettera e risale al 19 gennaio 2022, e contiene l’ulteriore lascito per Marta Fascina di 100 milioni, e per Marcello dell’Utri, pari a 30 milioni.