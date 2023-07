Ok alla Commissione di inchiesta Covid, ma è scontro. Conte: plotone d’esecuzione contro me e Speranza

Primo via libera della Camera alla istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul Covid. Ora la parola passa al Senato. Ma l’ok arriva in un clima incandescente in Aula, con le opposizioni (ad eccezione di Azione e Italia viva) che non partecipano al voto: i 5 stelle abbandonano l’emiciclo tra i cori della maggioranza ("verità, verità").

Le forze di minoranza accusano il centrodestra di voler utilizzare la commissione al solo scopo di «colpire gli avversari politici». Durissimi gli interventi di Giuseppe Conte e Roberto Speranza. «Volete un tribunale politico per colpire i principali esponenti dei governi che vi hanno preceduto, per come l’avete impostata questa commissione è indegna di un grande Paese come l’Italia», tuona nell’emiciclo l’ex ministro della Salute.

«Io vi accuso davanti al popolo italiano perché questa commissione è una farsa, uno schiaffo agli italiani, non è un atto di coraggio politico ma di vigliaccheria», sentenzia il leader M5s, presidente del Consiglio durante la pandemia. «Per come l’avete confezionata questa commissione di inchiesta sul Covid è un plotone di esecuzione politico che ha due nomi: Conte e Speranza», incalza il leader pentastellato, che chiosa: «Di cosa avete paura? Noi nei tribunali ci entriamo a testa alta a differenza dei vostri esponenti politici».

Tra i temi di scontro l’esclusione dell’operato delle Regioni dal raggio di azione della commissione d’inchiesta. Per le opposizioni il centrodestra lo ha fatto di proposito, per evitare che si potesse sollevare il coperchio su come hanno agito quelle governate dal centrodestra, Lombardia in testa. «Abbiamo l’obbligo di aprire una riflessione sull'operato del governo e sulle sue responsabilità per aver lasciato sole le Regioni. Non vogliamo fare nessun processo, non abbiamo paura della verità», è la replica della Lega. «Abbiamo assistito ancora una volta a un teatrino puerile delle opposizioni», contrattacca invece il capogruppo FdI Tommaso Foti.

Voce fuori dal coro delle opposizioni i centristi di Azione e Iv, che votano a favore della commissione pur marcando «l'inutilità del dibattito» in corso, osserva in Aula Davide Faraone, che non manca di lanciare una stilettata a Pd e M5s, "rei" a suo dire di aver prferito l’Aventino anzichè tentare di migliorare il testo della proposta.

Il fronte centrista, tuttavia, non è così compatto: sono almeno sette i deputati del gruppo Azione-Iv che, pur presenti, non hanno votato a favore come da indicazione, riferiscono fonti parlamentari. Non è un mistero, tra l’altro, che i renziani aspirino a guidare la commissione.

Che la tensione in Aula sarebbe arrivata a toccare i livelli di guardia si era capito sin dalla mattina, in occasione dell’esame degli ordini del giorno. Tutti respinti - come avvenuto anche per gli emendamenti - quelli presentati dalle opposizioni. E già si sprigionano le prime scintille: «Vergognati», tuona dai banchi della maggioranza il capogruppo Foti, subito ripreso dal presidente di turno, il collega di partito Fabio Rampelli. Ma Foti insiste e punta il dito verso la parte sinistra dell’emiciclo: «Il vicepresidente del Pd deve scusarsi».

Rampelli fatica a contenere l’esponente FdI, «deputato Foti, la richiamo all’ordine». Interviene quindi Giovanni Donzelli: «Presidente voglio segnalare, e chiedo che venga verificato e che ci siano i dovuti provvedimenti, che il vicepresidente del gruppo del Partito Democratico, Toni Ricciardi, ha fatto il segno, come se fossimo in un’osteria da bar, 'ti aspetto fuori, vieni fuori, ti aspetto dopò. Credo che sia indecoroso verso quest’Aula», incalza tra gli applausi del gruppo FdI. Rampelli spiega di non aver visto, intanto il responsabile dell’Organizzazione del partito di via della Scrofa insiste: «I bulletti che vogliono fare gli arroganti possono andare altrove».

Si passa alle dichiarazioni di voto, in diretta televisiva.

E’ il turno del leader M5s: «Avete dalla vostra solo la forza dei numeri, ma nessuna autorevolezza politica e morale. Questa commissione ve la fate da soli perchè ascolteremo l’intervento di Speranza e poi questo insulto agli italiani ve lo voterete da soli, senza la nostra complicità, usciremo dall’Aula», annuncia subito Conte. L’ex premier ricorda le dichiarazioni dell’attuale presidente del Consiglio durante la pandemia, allora all’opposizione dell’esecutivo da lui guidato: «Ci ricordiamo di Meloni quando tuonava contro il governo accusandoci di essere criminali. Noi stentiamo ad accostare quell'immagine a quella del premier attuale che in un decreto alla chetichella ha introdotto lo stato di emergenza perchè non riesce a gestire lo sbarco dei migranti, dopo aver constatato il fallimento della sua ricetta sul blocco navale...».

Infine Conte parla senza mezzi termini di «sciacallaggio politico» da parte del centrodestra e di commissione confezionata per essere un «plotone di esecuzione».

Poco dopo prende la parola l’ex titolare della Sanità, e le accuse alla maggioranza non sono da meno: «La commissione è un tribunale politico», invece «servirebbe unità, non becera propagnda». Il centrodestra respinge al mittente le accuse, «la commissione è un atto di giustizia ma anche di doverosa testimonianza nei confronti di tanti italiani che chiedono di sapere veramente cosa sia successo durante la pandemia», rileva Foti.

Alla fine, la maggioranza incassa il primo via libera: 172 sì. L’ultima parola spetterà al Senato, alla ripresa dopo le ferie estive.