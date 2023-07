Bimba di 8 anni cade dallo scooter e muore in ospedale: non aveva il casco

L’incidente nel quale ha perso la vita Serena, la bimba di 8 anni di Gragnano (Napoli), è avvenuto intorno alle 20.30 in via Pasquale Nastro. Proprio sotto gli occhi dei genitori della piccola che lì hanno un negozio di abbigliamento molto noto in città. Sulla dinamica indagano i carabinieri con il coordinamento della Procura di Torre Annunziata che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

La bambina sarebbe caduta dalla motocicletta 750 di cilindrata su cui viaggiava insieme con una commessa del negozio dei genitori e il fidanzato di lei, che era alla guida. La bimba era in mezzo ai due adulti e non indossava il casco, come hanno ricostruito i carabinieri grazie ad alcune testimonianze e alle immagini delle telecamere di sicurezza anche del negozio dei genitori. Il conducente della potente moto ha perso il controllo del mezzo, che è finito sotto un’auto parcheggiata. La bambina si è rialzata, ma poi è stramazzata a terra. Morta in ospedale per trauma cranico ed emorragia.