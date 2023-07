Carenza di medici negli ospedali: specializzandi in corsia già dal secondo anno

Per tamponare la cronica carenza di medici negli ospedali, a breve potrebbero arrivare in corsia fino a 20mila nuovi specializzandi iscritti al secondo anno di formazione, anticipando così di 12 mesi il loro ingresso nelle strutture ospedaliere. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge n. 87 del 3 luglio 2023, che modifica il cosiddetto 'Decreto Calabria', è infatti possibile partecipare ai concorsi banditi dalle aziende sanitarie già a partire dal secondo anno della scuola di formazione. Una misura che potrebbe interessare una platea che va dalle 14mila alle 20mila persone, in base ai dati forniti rispettivamente dall’Anaao-Assomed, l'associazione dei medici dirigenti e dalla Federazione italiana delle aziende ospedaliere.

Un 'esercito' di giovani medici che andrebbe ad aggiungersi agli altri specializzandi già contrattualizzati a partire dal terzo anno, come prevedeva la normativa precedente. Il provvedimento darebbe ossigeno alle strutture e al personale che vi lavora, in affanno da tempo in molte regioni. Quelle in cui si registra maggiore carenza di medici specialisti, sempre secondo i dati Anaao, sono quelle del Centro-Nord come Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana ma il fenomeno si sta estendendo in quasi tutte. Quanto alle specialità più carenti sono quelle di medicina d’emergenza, le branche di laboratorio (microbiologia, patologia clinica), anestesia e rianimazione, ortopedia, medicina interna, pediatria e chirurgia.

La nuova norma incontra l’approvazione della Fiaso che si dice pronta a dare supporto alle nuove leve. «Accogliamo con favore la possibilità di contrattualizzare come dirigenti medici gli specializzandi già al secondo anno - afferma il presidente Giovanni Migliore - e ci impegniamo come aziende sanitarie ad avviare subito un tavolo con le loro rappresentanze per assicurare gli adeguati spazi di formazione in fase di inserimento lavorativo negli ospedali». La Fiaso ha istituito un laboratorio gestionale aperto al confronto tra i direttori generali di aziende sanitarie, ospedaliere, universitarie e Irccs, le associazioni di categoria degli specializzandi e i rappresentanti delle scuole di medicina con lo scopo di avviare una proficua discussione sulla definizione di modalità e strumenti che possano garantire la disponibilità di un percorso formativo completo e una transizione adeguata degli specialisti in formazione verso il ruolo di dirigente medico.

Positivo anche il commento dell’Anaao che «insegue da anni l'obiettivo di anticipare l’età di ingresso dei giovani medici nel mondo del lavoro - sottolinea il segretario Pierino Di Silverio - garantendo percorsi formativi irrobustiti dalla pratica professionalizzante e arricchiti dalle tutele proprie dei lavoratori, attraverso un contratto fortemente caratterizzato dal lato formativo». «Oggi, grazie alla sensibilità del Parlamento e del ministro della Salute - aggiunge - constatiamo che le nostre richieste hanno trovato la strada per realizzarsi, avviando, finalmente, anche quel processo formativo integrato tra università e ospedali da sempre auspicato e mai compiutamente realizzato».

«Bene continuare ad anticipare i tempi di contrattualizzazione dei medici specializzandi, ma oltre a questo serve un intervento strutturale sulla formazione specialistica dei medici, con l'introduzione del contratto formazione lavoro» - è invece il parere di Andrea Filippi, segretario nazionale Fp Cgil Medici e Dirigenti. Intanto sono ripresi i lavori del gruppo di esperti al ministero dell’Università e della Ricerca proprio sul tema formazione specialistica.