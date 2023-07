Famiglia falciata dalla folle corsa di un'auto a Cadore: arrestata la conducente e sequestrato il cellulare

E’ stata arrestata nel corso della notte la conducente tedesca di 31 anni che ieri pomeriggio a Santo Stefano di Cadore in provincia di Belluno ha investito cinque persone uccidendone tre, un bambino di due anni, suo papà di 48 e la nonna di 65. Ferita la madre del piccolo mentre il nonno è stato colto da malore. La donna era alla guida di un’Audi nera quando a folle velocità ha perso il controllo del mezzo finendo sul marciapiede dove si trovava la famiglia veneziana. La conducente è stata arrestata dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale plurimo.

I militari hanno trasformato il fermo della donna in arresto e si sta vagliando l’ipotesi di un uso improprio del cellulare da parte della donna, che così distratta non si sarebbe accorta del gruppo che stava attraversando la strada.

Le vittime sono Mariagrazia Zuin, 64 anni, suo genero Marco Antoniello, di 48, e il nipote di due anni, morto all’ospedale. Con loro c'era la moglie di Antoniello, Elena Potente (42), che ha riportato ferite non gravi.

E’ stato sequestrato e sarà sottoposto a un’analisi sul suo utilizzo il cellulare della donna. I carabinieri del Nucleo investigativo di Belluno intendono accertare se la conducente stesse utilizzando l’apparecchio quando la vettura ha perso il controllo e ha invaso il marciapiede.

Sono attesi, probabilmente in giornata, gli esiti degli esami sul sangue prelevato alla donna. Lo scopo è di accertare l'eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti, che possano aver causato un malore mentre era alla guida. L’arresto è stato deciso comunque in base al quadro indiziario raccolto dopo l’incidente, ossia l’alta velocità del veicolo, le testimonianze e la violenza dell’urto, per cui le vittime sono state scagliate a diversi metri di distanza.