La Russa difende il figlio indagato per violenza sessuale: "La denuncia della ragazza lascia molti dubbi". Poi chiarisce: non accuso nessuno

Dice di parlare da padre e di credere all’innocenza di suo figlio. Ignazio La Russa cerca di correggere il tiro dopo le polemiche che hanno scatenato le sue parole in difesa del terzogenito, Leonardo Apache, denunciato per violenza sessuale da una ragazza di 22 anni. Il presidente del Senato, messo alla gogna dall’opposizione prova a dipanare la questione offrendo il suo punto di vista sulla vicenda: "Parlo da padre". E dunque da padre, più che da Presidente del Senato, sostiene di aver difeso suo figlio, mettendo nero su bianco in due differenti interventi il suo pensiero. Il presidente di palazzo Madama fa sapere di aver «a lungo interrogato» Leonardo e di essere giunto alla conclusione, anzi "alla certezza che non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante». E sembra che La Russa non usi a caso il termine "interrogato", anzi, sarebbe un modo per far capire di aver messo alle strette il figlio nel farsi raccontare l’accaduto. Non solo, il presidente confida nella celerità delle indagini "per fugare ogni dubbio».

Oltre a difendere il figlio però il presidente del Senato solleva «dubbi» sull'esposto presentato dalla giovane dopo 40 giorni dalla presunta violenza: «Lascia molti interrogativi una denuncia presentata dopo quaranta giorni dall’avvocato estensore che - cito testualmente il giornale che ne dà notizia - occupa questo tempo «per rimettere insieme i fatti. Lascia oggettivamente molti dubbi - rincara ancora - il racconto di una ragazza che, per sua stessa ammissione, aveva consumato cocaina prima di incontrare mio figlio. Un episodio di cui Leonardo non era a conoscenza. Una sostanza che lo stesso Leonardo, sono certo, non ha mai consumato in vita sua». L’ex titolare della Difesa fa sapere inoltre di non aver risparmiato a suo figlio «una forte reprimenda per aver portato in casa nostra una ragazza con cui non aveva un rapporto consolidato».

La Russa racconta di aver visto la giovane la mattina dopo la notte della presunta violenza: «Ho aperto la porta, - dice - l'ho vista, era tranquilla e poi se ne è andata. Mio figlio - aggiungerà più tardi - mi ha detto che quella ragazza era una sua compagna di scuola che non vedeva da tanto tempo. E che durante la serata gli ha raccontato tante cose della sua vita a dimostrazione che era lucida». Nessuna traccia, stando a quanto dice La Russa, dei due amici di suo figlio ospiti in casa. Uno, spiega, «dormiva in un altro piano, era uno dei due ospiti che studiano con mio figlio», mentre l’altro non c'era e «non ne sa niente».

Quanto a Leonardo, è lo stesso La Russa a dire che suo figlio "è dispiaciuto perché non si aspettava una cosa simile". Non si dà pace - racconta chi ha parlato con Leonardo - e non riesce a credere che le parole riportate nella denuncia siano veramente il pensiero della ragazza. Una presa di posizione, quella del presidente di palazzo Madama, che scatena le polemiche con le opposizioni che lo accusano di parole «gravi e inopportune». Un polverone che il diretto interessato prova a diradare dicendosi «dispiaciuto» per essere stato frainteso: «Io non accuso nessuno e men che meno la ragazza. Semplicemente, da padre, dopo averlo a lungo sentito, credo a mio figlio. Per il resto sottolineo il mio rispetto per gli inquirenti e il desiderio che facciano chiarezza il più celermente possibile».