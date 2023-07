Incendio in una casa di riposo: 6 morti e 81 feriti a Milano

Sei persone sono morte e altre due sono gravemente ferite per un incendio divampato la notte scorsa nella Casa per Coniugi, struttura residenziale per anziani di via dei Cinquecento, a Milano. Secondo quanto rende noto l’Areu, le sei vittime sono morte sul posto. Ottantuno persone sono state trasportate nei diversi Pronto Soccorso di Milano e dell’hinterland. Tutti i pazienti hanno riportato in forma più o meno severa sintomi da inalazione da fumo, nessuno risulta ustionato. Nel dettaglio due sono in codice rosso (uno al Policlinico, l’altro al San Raffaele), 14 in codice giallo e 65 in codice verde. L'intervento di soccorso sanitario è stato effettuato da AREU con 15 ambulanze, 3 automediche e 2 mezzi di coordinamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e la protezione civile.

L’incendio scoppiato in una camera della residenza per anziani Casa dei coniugi di Milano è stato "contenuto. Viene da dire n questi casi che poteva andare peggio, ma sei morti sono in bilancio pesantissimo": così ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ha fatto un sopralluogo nella struttura insieme all’assessore alla Sicurezza Marco Granelli.