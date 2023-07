Papa Francesco tuona dal pulpito a 10 anni dal viaggio a Lampedusa: “La morte dei migranti è la vergogna della società”. Ancora sbarchi sull'isola

«In questi giorni in cui stiamo assistendo al ripetersi di gravi tragedie nel Mediterraneo, siamo scossi dalle stragi silenziose davanti alle quali ancora si rimane inermi e attoniti. La morte di innocenti, principalmente bambini, in cerca di una esistenza più serena, lontano da guerre e violenze, è un grido doloroso e assordante che non può lasciarci indifferenti; è la vergogna di una società che non sa più piangere e compatire l’altro». Papa Francesco, in occasione del decimo anniversario del suo viaggio apostolico a Lampedusa, ha affidato questo messaggio, dicendosi "vicino con l’affetto, la preghiera e l’incoraggiamento», all’arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano.

"Sono trascorsi 10 anni dal viaggio che ho voluto compiere nella comunità lampedusana per manifestare il mio sostegno e la paterna vicinanza a chi dopo penose peripezie, in balia del mare, è approdato sulle vostre coste - ha scritto il pontefice - Il consumarsi di sciagure così disumane deve assolutamente scuotere le coscienze. Dio ci chiede: 'Adamo dove sei? Dov'è tuo fratello?'. Vogliamo perseverare nell’errore, pretendere di metterci al posto del Creatore, dominare per tutelare i propri interessi, rompere l’armonia costitutiva tra lui e noi? Bisogna cambiare atteggiamento. Il fratello che bussa alla porta è degno di amore, di accoglienza e di ogni premura; è un fratello che, come me, è stato posto sulla terra per godere di ciò che vi esiste e condividerlo in comunione".

Altri sbarchi notturni

Sono 230 i migranti che sono sbarcati, durante la notte, a Lampedusa dopo che i 6 barchini sui quali viaggiavano sono stati soccorsi in area Sar dalle motovedette della Guardia costiera. In 24 ore, ieri, sulla più grande delle isole Pelagie ci sono stati 17 approdi con un totale di 750 persone.

Sui natanti soccorsi c'erano da 16 ad un massimo di 48 persone originarie di Siria, Sudan, Yemen, Gambia, Senegal, Ghana, Guinea e Burkina Faso. Tutti hanno riferito di essere salpati da El Amara, Sfax e Gabes, in Tunisia.

All’alba, dopo che anche i 230 nuovi arrivati sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola, nella struttura c'erano 1.557 ospiti. Per la mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia scorterà fino al porto 80 migranti che verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle.