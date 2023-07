Report torna sul caso Santanchè: documenti smentiscono quanto da lei affermato in Aula

Lunedì 10 luglio su Rai 3 alle 21.15 torna Report di Sigfrido Ranucci con l’inchiesta dal titolo "Santa Subito" di Giorgio Mottola: la ministraDaniela Santanchè ha riferito in aula al Senato per rispondere dei fatti emersi nel corso della trasmissione. Report - spiega una nota - «mostra documenti interni alle sue società per confutare quanto da lei affermato in Aula».

"Occhio per occhio" di Luca Bertazzoni racconta il conflitto di interessi che il Consiglio comunale di Terni ha sollevato nei confronti di Stefano Bandecchi a seguito della sua elezione a sindaco di Terni; l’inchiesta parla delle condizioni dei lavoratori e degli ex lavoratori della comunicazione di Unicusano.

"Secco, prosecco" di Emanuele Bellano: il prosecco è il vino più venduto e più imitato, dal prisecco al primasecco, passando per il perisecco, il kresecco o l’amusecco. È la celebrazione di un mito che spinge le vendite dei vini con nomi italiani come il Chianti o il Marsala, anche questi teoricamente protetti dalle leggi. 'Meglio riutilizzare che curarè di Chiara De Luca: arriva dall’Ue un nuovo regolamento su imballaggi e rifiuti; in Italia la quantità di imballaggi è cresciuta di oltre il 20%, come il tasso di avvio al riciclo che però non basta a ridurre l’impatto dei consumi.