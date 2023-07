“Angelika Hutter viaggiava a 70 all'ora”. L'incidente ha causato tre morti: non si esclude un gesto deliberato: “Poco prima lite furiosa”

Angelika Hutter viaggiava a 70 all'ora. La 31enne automobilista tedesca è stata arrestata con l'accusa di omicidio stradale dopo aver investito e ucciso tre persone, tra cui un bambino di due anni, a Santo Stefano di Cadore, Italia. Un video acquisito dai carabinieri di Belluno, stando a quanto riporta il Corriere del Veneto, mostra l'auto di Hutter viaggiare a una velocità superiore al limite consentito di 50 chilometri all'ora. Un testimone ha riferito di averla vista litigare furiosamente con qualcuno prima dell'incidente. Non sono stati trovati segni di frenata o sbandamenti prima dell'impatto. Hutter, che risiede in Baviera, è stata trasferita nel carcere veneziano della Giudecca e comparirà in tribunale per l'udienza di convalida. Le indagini sono in corso per determinare le circostanze esatte dell'incidente, inclusa l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona. Potrebbe essere un gesto deliberato.