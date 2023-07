Caso La Russa, Facci: "Non riscriverei quella frase". Floridia: "L'Azienda intervenga in modo rigoroso"

«Riscriverei quella frase? No, perché conta un fatto solo: che la frase non ha portato niente di buono, ho fornito ingenuamente un pretesto a chi non cercava altro, e più in generale ho fatto malintendere un intero articolo. La professionalità innanzitutto, l’orgoglio personale poi». Filippo Facci torna così, sempre su Libero, sulla polemica scatenata ieri da un passaggio - «una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa» - del suo articolo sul caso scoppiato a Milano. «Il mio articolo è lì da leggere, chi mi deve impiccare almeno prima lo legga», osserva ancora Facci precisando anche, quanto a chi contesta l’opportunità di una sua trasmissione in Rai, che si tratta ad oggi di una «proposta di collaborazione per ora neppure formalizzata».

«Detto questo, la mia sconfitta professionale consiste tipicamente nell’illudersi che i più ti leggano per intero prima di esprimersi, che magari conoscano i tuoi trascorsi, addirittura i tuoi libri, che abbiano cognizione di causa prima di attribuirti odiosi reati: l’illusione, insomma, che non ti trasformeranno in carne da cannone per alimentare le polemiche politiche di cui ti ritrovi a essere lo strumento del giorno, da trascurabile - annota ancora - vittima secondaria».

«Ci apprestiamo a lavorare sul nuovo contratto di servizio: sarebbe inutile, contraddittorio e soprattutto svilente parlare di inclusione, pari opportunità, lotta alla violenza di genere e al sessismo, se poi tutto questo possa anche solo correre il rischio di essere smentito nei fatti». Lo scrive la presidente della Vigilanza, Barbara Floridia, in merito al caso Facci. «Il rispetto di determinati principi e valori è alla base della convivenza civile e del concetto stesso di servizio pubblico . prosegue -. Al netto dell’attenzione che la Vigilanza dedicherà al caso, mi aspetto una presa di posizione seria e rigorosa dall’azienda».