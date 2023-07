Una donna è precipitata da un balcone in pieno centro a Gallipoli in provincia di Lecce, e ora è ricoverata in gravissime condizioni. E’ accaduto poco fa, in Corso Italia. Stando ai primi accertamenti delle forze dell’ordine, la donna era appoggiata al parapetto al terzo piano della sua abitazione. Parte del balcone avrebbe ceduto e la donna è quindi precipitata sull'asfalto. Tempestivamente soccorsa dagli operatori del 118 è stata portata in ospedale