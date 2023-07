Sesso a tre nella Funicolare a Capri ripresi in un video: la denuncia del deputato Francesco Emilio Borrelli

In un post recente che ha scatenato clamore sui social media, il deputato Francesco Emilio Borrelli ha condiviso immagini che non rivelano molto, ma nascondono una storia piuttosto inquietante. Nella famosa funicolare che unisce il porto di Marina Grande con il centro dell'isola di Capri, tre persone - due uomini e una donna - sono stati sorpresi in comportamenti decisamente sconvenienti.

Non è ancora chiaro che tipo di comportamenti inappropriati i tre stessero esibendo, con Borrelli che ha preferito omettere i dettagli particolari. Ma nonostante questa mancanza di chiarezza, le immagini hanno già iniziato a fare il giro dei social media, suscitando sia curiosità che commenti sarcastici. Finora, la compagnia locale di trasporti non ha commentato l'incidente.

Il deputato Borrelli ha rivelato che le immagini pubblicate sono screenshot di un video di sorveglianza interno alla funicolare, un dettaglio che si evince dall'angolo di ripresa e dal timestamp visibile nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Il video, quindi, sta "girando", secondo l'espressione popolare, alimentando ulteriori discussioni.

Il deputato Borrelli ha ulteriormente confermato l'esistenza di questo video di sorveglianza e ha espresso la sua disapprovazione per l'intero episodio, affermando categoricamente: "Questo non è il tipo di turismo che vogliamo". Con queste parole, ha sottolineato la necessità di un comportamento rispettoso nei confronti della famosa località turisti