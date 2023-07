Torna il colera in Italia: ricoverato pensionato 71enne in Sardegna

Un pensionato di 71 anni, primo caso di colera in Sardegna dall’epidemia del 1973, è ricoverato da circa una settimana a Cagliari nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità. Le sue condizioni sono stabili e non presenta più sintomi, secondo quanto apprende l’AGI. La situazione è al vaglio della Asl di Cagliari d’intesa con quella di Sanluri, da cui proviene il paziente, e che si era rivolto inizialmente a una guardia medica di Arbus (Sud Sardegna) per disturbi gastrointestinali. Sarà attuato un protocollo di tracciamento, a cura del servizio di Igiene pubblica, per individuare la catena di contagio nel territorio di provenienza del pensionato.