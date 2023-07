Abusa e molesta alcuni alunni, arrestato prof di religione "recidivo" a Latina

È accusato di aver abusato e di aver molestato alcuni suoi alunni. Per questo un insegnante di religione di 49 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina per violenza sessuale ai danni di un minore e per tentata violenza sessuale ai danni di altri tre minori.

L’uomo, approfittando del proprio ruolo, dapprima instaurava un rapporto confidenziale con i suoi alunni e poi incominciava un intenso rapporto telematico intrattenendo comunicazioni a sfondo sessuale tramite social network, nonché in diverse occasioni cercava di molestarli.

Quando i ragazzi si sono resi conto delle particolari attenzioni del professore hanno avuto il coraggio sia di bloccarle che di riferire quanto accaduto loro alle Autorità competenti. Durante l’attività di indagine, i carabinieri appuravano, altresì, che nel recente passato, l’uomo approfittando del suo impegno in altre attività a stretto contatto con i minori, aveva commesso fatti analoghi.