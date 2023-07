Finge un malore ed evade dal carcere, ma viene beccato mentre passeggia a Riccione

La sua fuga dal carcere dei "Casetti" di Rimini è durata poco più di due ore e mezzo. E a tradirlo è stato il tatuaggio di un extraterrestre sulla spalla destra. E’ successo ieri mattina a Rimini, dove un tunisino di 34 anni stava scontando una pena definitiva di un anno e sei mesi per droga e furto aggravato.

Ieri, appunto, intorno alle 10.30, l’uomo ha finto un malore e un forte dolore al basso ventre tanto da chiedere l’intervento del medico della casa circondariale di Rimini. Il sanitario lo ha visitato e ne ha disposto il trasferimento in pronto soccorso a Riccione per ulteriori esami clinici. E’ stato quindi predisposto il trasferimento del detenuto dal carcere al pronto soccorso del Ceccarini con un mezzo furgonato della polizia penitenziaria, due agenti di scorta più uno alla guida.

Appena giunti in Ospedale però, il tunisino prendendo di sorpresa i due agenti, li ha spintonati, ha aperto i portelloni del furgone della penitenziaria si è sfilato le manette ed è scappato a piedi. Un’evasione da film, in pieno giorno in un luogo affollato come il pronto soccorso dell’ospedale di una località balneare come Riccione.

Immediatamente è scattato l’allarme a tutte le forze dell’ordine con una nota di ricerca fotografica, diramata dalla polizia penitenziaria compreso il particolare di un tatuaggio ben visibile sulla spalla destra di un «omino blu», un extraterrestre appunto.

Verso le 12.30 il tunisino è stato rintracciato mentre camminava a piedi su via Potenza a Riccione. L’attenzione dei carabinieri che l’hanno arrestato era stata attirata proprio dal tatuaggio sulla spalla anche perché il 34enne, per non farsi riconoscere, aveva pensato di cambiare la maglia con la quale era evaso con una canottiera. Comparso questa mattina in tribunale per la direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e ha fissato il processo per il 12 settembre prossimo. E dire che il 16 dicembre del 2024 sarebbe stato definitivamente libero per pena scontata.