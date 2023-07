Su TikTok altro video di bimbo che guida la moto senza il casco

«Ennesimo bambino alla guida di una moto senza casco nel napoletano. Nel video di TikTok non mancano i commenti di incoraggiamento: del tipo "Vi amo. Mi fate sbattere il cuore". Lo rende noto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli che aveva già segnalato casi analoghi e che sottolinea: «Ora i servizi sociali dovrebbero intervenire in automatico per scongiurare queste follie diseducative che potrebbero causare tragedie."

"Sono bambini ma giocano a fare i grandi. Anzi li obbligano a mostrarsi grandi e spericolati mentre sfrecciano per le strade pubbliche in sella a moto, per altro privi di casco, o al volante di auto. Sono i loro stessi genitori, il più delle volte - secondo quanto scrive Borrelli in una nota - che li coinvolgono in questi incoscienti giochi. Tutto per attirare il maggior numero di pubblico sui social e così le imprese vengono prima immortalate e poi postate. Il fenomeno sembra prendere sempre più piede soprattutto tra Napoli e provincia».

«Siamo sempre più preoccupati perché quello che in molti credono che sia un gioco è in realtà un fenomeno molto pericoloso, sia in termini di potenziali incidenti stradali che in quelli relativi all’educazione di questi bambini, quindi un problema di natura sociale. A questo punto - conclude - bisogna fare un’importante riflessione e valutare l’intervento automatico dei servizi sociali per i genitori che realizzano e postano questi video per fermare questa diseducazione e scongiurare potenziali tragedie».