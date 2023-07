"Il pos è rotto, accettiamo solo contanti": coppia mandata via dal ristorante con gli antipasti sul tavolo

Il giornalista di Radio Rai Giancarlo Loquenzi ha raccontato su Twitter un episodio inusuale avvenuto in una bisteccheria romana. Dopo aver ordinato cibo e bevande, il cameriere ha informato lui e la sua amica che il sistema di pagamento con carta era rotto e potevano pagare solo in contanti. Con solo 5 euro a disposizione, Loquenzi ha suggerito di lasciare un documento e tornare il giorno dopo per pagare, ma la proposta è stata rifiutata dal ristorante. Di conseguenza, il loro cibo è stato rimosso e sono stati costretti a lasciare il ristorante. Questo ha scatenato una serie di reazioni e commenti su Twitter, con molti che esprimono solidarietà per la situazione. E' accaduto una nota bisteccheria romana.