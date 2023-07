La Meloni sul caso La Russa jr: "Comprendo Ignazio, ma non sarei intervenuta. Solidarizzo con la ragazza che denuncia"

«Tendo a sodalizzare per natura con una ragazza che denuncia e non mi pongo il problema dei tempi». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni a margine del vertice Nato di Vilnius.

«Per quello che riguarda il caso di Leonardo la Russa, comprendo da madre la sofferenza del presidente del Senato anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda» ha continuato la Meloni.

«Come governo abbiamo approvato qualche settimana fa un ddl sulla violenza sulle donne, questo è da sempre il lavoro che parla per noi. Spero di aver chiarito il mio punto di vista su questa materia» ha infine concluso la Premier.

Intanto sarà risentita dopo che la Procura avrà raccolto altri elementi d’indagine, la presunta vittima di Leonardo Apache La Russa, al momento unico indagato per violenza sessuale nell’inchiesta nata in seguito alla denuncia della 22enne.

Oggi, da quanto riferiscono fonti qualificate, negli uffici della Squadra Mobile sarebbero stati convocati altri possibili testimoni presenti nel locale milanese dove la 22enne, risultata positiva alla cocaina, alla cannabis e alle benzodiazepine, ha rivisto La Russa jr e e dopo un paio di drink, come lei stessa ha riferito, non ha più ricordato nulla fino alla mattina dopo quando si è risvegliata nel letto del figlio del presidente del Senato.

Sempre da quanto riferito, i pm stanno valutando se sequestrare il cellulare del giovane indagato (ci sarebbero anche questioni giuridiche da valutare) per eventuali e ulteriori accertamenti. Inoltre sono state delegate alla polizia altre attività investigative, mentre l’esame dei filmati delle telecamere di sorveglianza installate nei dintorni del club esclusivo dove i due si sono rivisti e lungo il tragitto verso casa La Russa e nei pressi dell’abitazione del senatore, non hanno restituito immagini utili alla ricostruzione. Al momento non risulta indagato il dj amico di Leonardo La Russa il quale quella notte, stando alla denuncia della presunta vittima, avrebbe pure lui abusato della giovane.