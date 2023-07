Borsellino sulla riforma Nordio, "Smantellare il concorso esterno è come tradire mio fratello"

«Smantellare il concorso esterno in associazione mafiosa, come annunciato da Nordio, vuole dire sconfessare apertamente la legislazione voluta da Falcone e Borsellino». Così in una intervista a Repubblica il fratello del giudice Paolo, Salvatore. «Depotenziare il concorso esterno - dice ancora - vuol dire colpire i nostri martiri, quelli che il governo di destra dice di voler commemorare». «E' l’ennesimo segnale di un gravissimo attacco all’indipendenza della magistratura e alla ricerca della verità - prosegue - l’annunciata riforma sulle intercettazioni porterà un grave danno anche alla lotta alla mafia. Partendo da un reato minore si possono ad esempio scoprire le mosse dei nuovi mafiosi. La questione è semmai relativa a registrazioni riguardanti terze persone che finiscono sui giornali. Credo che questo reato abbia rappresentato uno strumento fondamentale per ottenere condanne importanti, poi passate in giudicato. Voglio ricordare i processi che hanno portato alle condanne degli ex senatori Marcello Dell’Utri e Antonino D’Alì. Il concorso esterno resta fondamentale per colpire i colletti bianchi che colludono con l’organizzazione mafiosa». Alle manifestazioni per il 31° anniversario dell’eccidio di via D’Amelio «spero che non venga nessun politico impresentabile, come il sindaco Lagalla, che presiede una giunta sostenuta da Cuffaro e Dell’Utri. Se accadrà, manifesteremo il nostro dissenso come sempre abbiamo fatto, in modo pacifico, dandogli le spalle e alzando le agende rosse».