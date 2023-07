Giustizia, Santalucia: "Le ferite restano, ma da Meloni spunti di dialogo"

«Le ferite restano profonde, perché con una nota anonima, oggi rivendicata, si è accusata la magistratura di collusione sovversiva con una fazione politica. Ma colgo nelle parole della premier anche incoraggianti spunti di dialogo». Così il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia, alla Stampa. «La separazione delle carriere - dice ancora - è sempre stata motivata con la necessità di rompere l’appiattimento del giudice sul pm. Perché riproporla proprio quando un giudice non si appiattisce sul pm? L’imputazione coatta per la mia esperienza non è frequente, ma nemmeno rara. E comunque per trent'anni di questo istituto non si è lamentato nessuno. Diventa un’anomalia solo oggi, perché si esercita su un esponente politico».

Non è comunque incoerente, come sostiene Nordio, perché «nel nostro sistema esiste l’obbligatorietà dell’azione penale. Ogni obbligo richiede un controllo su chi ne è titolare. In questo caso il giudice controlla il pm. Dov'è l’anomalia?». «Non ho la pretesa di interpretare il pensiero» di Meloni, ma «apprezzo che dica di non volere uno scontro con la magistratura e di voler fare le riforme non contro di noi, ma con il nostro contributo. È un passo avanti. Leggo il riconoscimento della legittimazione dell’Anm a intervenire nel dibattito pubblico, come interlocutore qualificato. Cosa che era stata negata».