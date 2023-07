Il baratro che lo stava annientando: gli abusi, la droga, l'alcool. Tutti gli orrori di Dele Alli

Il disagio psicologico, l’infanzia turbata dalle molestie sessuali, la droga, poi l’adozione, il calcio come salvezza e di nuovo l’inferno, fino alla riabilitazione per liberarsi dai sonniferi e dall’alcol e per affrontare i suoi problemi di salute mentale. Dele Alli, a 27 anni ne ha passate di tutti i colori e si è raccontato, a cuore aperto, in una intervista a Gary Neville.

Il centrocampista dell’Everton, ex Tottenham e 37 presenze con la nazionale inglese tra 2015 e 2019, ha raccontato il suo inferno, della sua infanzia tormentata, a cominciare dagli abusi subiti quando aveva solo sei anni prima dell’adozione a 12 anni, e di quando, a soli otto anni, spacciava droga.

«A 6 anni sono stato molestato da un’amica di mia madre alcolizzata che stava spesso in casa - ha raccontato Alle a Neville - A 7 anni ho iniziato a fumare, a 8 ho iniziato a spacciare droga. Una persona mi ha detto che non avrebbero fermato un bambino in bicicletta, quindi ho girato con il mio pallone da calcio e sotto avevo la droga, avevo 8 anni». «A 12 anni sono stato adottato da una famiglia fantastica - ha aggiunto - non avrei potuto chiedere a persone migliori di fare quello che hanno fatto per me. Se Dio ha creato le persone, sono state loro. Sono stati fantastici e mi hanno aiutato molto, io ho cercato di essere il ragazzo migliore che potevo essere per loro. Sono rimasto con loro dai 12 anni e poi ho iniziato a giocare in prima squadra, a livello professionistico, a 16 anni». Uno dei giovani talenti più brillanti della sua generazione, Alli ha fatto parte dell’Inghilterra semifinalista della Coppa del Mondo 2018, raggiungendo con la maglia del Tottenham la finale di Champions League nel 2019. Dopo gli anni con gli Spurs, a causa di un vistoso calo di forma, nel febbraio 2022 è passato all’Everton per poi andare in prestito al Besiktas la scorsa stagione. Di recente Alli ha trascorso sei settimane in una clinica di riabilitazione per combattere la dipendenza da sonniferi.

«Quando sono tornato dalla Turchia, ho scoperto che avevo bisogno di un’operazione, ed ero in un brutto stato mentale - ha rivelato il calciatore inglese -. Ho deciso di entrare in una moderna struttura di riabilitazione per la salute mentale. Si occupano di dipendenze e traumi. Sentivo che era giunto il momento per me. In situazioni come la mia, nessuno ti può costringere ad entrare, deve essere una tua scelta oppure non funzionerà. Sono finito in un baratro che mi stava facendo del male».