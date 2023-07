Il primario di oncologia Vito Lorusso arrestato a Bari, chiedeva soldi non dovuti per le cure

Avrebbe chiesto soldi non dovuti ai suoi pazienti per le cure oncologiche. E’ la motivazione che ha portato la sezione giudiziaria della polizia di Stato, a lavoro nella procura della Repubblica di Bari, ad arrestare, in flagranza di reato, il primario dell’Oncologico di Bari «Giovanni Paolo II», il 68enne Vito Lorusso. Il direttore e responsabile di una unità operativa oncologica medica, accusato di concussione, è stato sorpreso all’interno dello studio medico, ubicato al primo piano del presidio ospedaliero, subito dopo aver ricevuto una somma di denaro da parte di un paziente oncologico presente nella struttura per una visita di controllo che il Servizio Sanitario Nazionale garantisce gratuitamente, con modalità concussive già riscontrate in altri episodi precedentemente accertati dagli inquirenti tramite intercettazioni telefoniche e ambientali, oltre che dalle telecamere.

La condotta illecita osservata dalla polizia prima dell’arresto, era la stessa riscontrata ogni giorno a partire dall’inizio dell’attività tecnica. Elementi comuni a tutti gli episodi a tutti gli episodi sono da una parte la situazione di sudditanza psicologica in cui versano le vittime - che ripongono ogni speranza di salvezza per la propria vita nella possibilità di poter essere assistiti -, dall’altra il modus operandi del medico che con minacce implicite denigrava costantemente il servizio sanitario nazionale, nonchè i suoi stessi colleghi. Lorusso, inoltre, prospettando rischi e vantando le proprie competenze, rassicurava i malati oncologici per incassare denaro, anche prospettando vantaggi sui tempi di attesa «dove si fa la codaio cerco di evitarti ovviamente tutti queiquelle rotture di palle», espressione quest’ultima pronunciata poco prima di essere arrestato. E’ stato accertato, inoltre, che il primario ha percepito indebitamente somme di denaro, sia nell’ambito delle prestazioni rese durante la sua attività di servizio pubblico (nel percorso di follow up), sia in quelle di «intramoenia», al di fuori di ogni contabilizzazione presso il cup. «Siamo sgomenti e indignati», ha commentato il direttore generale della struttura, Alessandro Delle Donne, che ha annunciato: «non faremo sconti a nessuno».