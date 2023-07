L'infanticidio di Voghera: nella geografia dell'orrore delle mamme che uccidono i figli ci sono anche due casi a Cosenza

Da Cogne a Vieste, da Castenaso fino al bimbo di un anno strangolato a Voghera: negli ultimi vent'anni la geografia dell’orrore di madri che uccidono i loro piccoli figli si è tragicamente arricchita di casi che hanno riempito le cronache. Ecco i più significativi:

- Cogne, gennaio 2002: un bimbo di 3 anni, Samuele Lorenzi, viene trovato morto in casa con ferite profonde. La madre, Annamaria Franzoni chiama i soccorsi e sostiene che qualcuno sia entrato mentre si era allontanata per un attimo dall’abitazione. Condannata a 16 anni in appello, ha scontato 6 anni in carcere e 5 ai domiciliari prima dell’estinzione della pena per buona condotta.

- Vieste (Foggia), luglio 2004: una 33enne soffoca i propri figli, un maschio di un anno e una bimba di cinque, tappandogli la bocca con il nastro adesivo, prima di suicidarsi con la stessa modalità. I corpi vengono scoperti dal padre dei bimbi, un 37enne.

- Castenaso (Bologna), settembre 2009: una donna di 34 anni uccide a coltellate il figlio di sei e la figlia di cinque anni e poi si suicida lanciandosi dal balcone: soffriva di depressione per l’imminente separazione marito.

- Rovito (Cosenza), marzo 2013: una madre 43enne, Daniela Falcone, prende il figlio di 11 anni a scuola e lo porta in montagna dove lo sgozza con le forbici per poi tentare il suicidio.

- Cosenza, febbraio 2016: Giovanna Leonetti, in via Molinella, uccise la figlia di 7 mesi soffocandola con un cuscino.

- Catania, giugno 2022: una madre 23enne denuncia che la figlia di 5 anni, Elena, è stata rapita. L’indomani, torchiata dai carabinieri, confessa di averla uccisa con un coltello da cucina e fa ritrovare il cadavere in un campo vicino a casa. (AGI)