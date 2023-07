Monza, mangiano torta alla marijuana e vedono i "fantasmi": otto universitari finiscono in ospedale

Torta alla marijuana indigesta per otto studenti universitari a Monza, alcuni dei quali sono finiti in ospedale per intossicazione. Quattro di loro sono studenti di Medicina.

I carabinieri riferiscono che, quando sono arrivati nell’appartamento in centro dopo la segnalazione di un’intossicazione alimentare, i ventenni apparivano «smarriti, con vuoti di memoria e difficoltà a esprimersi». Alcuni avrebbero parlato di «fantasmi» stimolati dal dolce con la sostanza. Per soccorrerli sono arrivati due ambulanze e un’automedica. Qualcuno ha invece rifiutato le cure.