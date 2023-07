Dramma della solituidine, anziano morto diversi giorni fa, senza che nessuno lo cercasse

Il cadavere di un pensionato di 75 anni, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto nel suo appartamento a Mezzago (Monza), questa mattina. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che - avvertendo un cattivo odore provenire dalla sua abitazione - hanno provato più volte a suonare il campanello senza ottenere risposta. Quando i Carabinieri di Vimercate sono giunti in piazza Della Chiesa la drammatica scoperta. L’uomo, a quanto emerso dal primo esame clinico, sarebbe morto diversi giorni fa, senza che nessuno lo cercasse. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vimercate (Monza). L’ipotesi più accreditata è quella della morte naturale, ma per fugare ogni dubbio la Procura di Monza ha disposto l’autopsia.