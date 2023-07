Pochissima gente ai funerali di Daniel e Stefani, i fratellini morti annegati in un vascone per la raccolta di acqua a Manfredonia

«Non mi aspettavo che oggi qui ci fosse poca gente». Lo ha detto l’arcivescovo di Manfredonia padre Franco Moscone giovedì scorso nella sua omelia durante i funerali di Daniel e Stefani i fratellini rumeni morti annegati in un vascone per la raccolta di acqua. Il prelato, iniziando l’omelia, ha evidenziato anche la scarsa partecipazione della popolazione ai funerali. In chiesa, infatti, vi erano poche persone. «Non mi aspettavo che oggi qui ci fosse poca gente - ha detto Monsignor Moscone -. Evidentemente Manfredonia ha tante ferite da guarire».