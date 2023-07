Sparatoria con stalker a Padova, operato agli arti inferiori il carabiniere siciliano ferito

È stato operato nella notte alle gambe il carabiniere che ieri a Padova è stato travolto da un albanese 55enne - denunciato per stalking - che poi, mentre tentatava di lanciarsi con un coltello contro il militare a terra, è stato freddato con 4 colpi di pistola da un altro componente della pattuglia.

L’uomo, 37 anni, siciliano, ha subito un delicato intervento agli arti inferiori; dopo essere stato travolto dal furgone, carabiniere era rimasto schiacciato tra il muso del mezzo e la fiancata della vettura di servizio. Ora, data l’importanza dell’intervento, si trova in sala di rianimazione, ma, si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.