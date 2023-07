Tajani eletto segretario pro tempore di Forza Italia: "Trasformiamo i sogni di Berlusconi in realtà"

«Non è facile guidare un movimento politico che ha avuto come leader per quasi 30 anni Silvio Berlusconi. Io posso garantire soltanto il mio impegno, determinazione, volontà di trasformare tutti i suoi sogni in realtà. Per farlo avrò bisogno di tutti quanti voi, di tutta la nostra classe dirigente, eletti, simpatizzanti, militanti». Lo ha detto Antonio Tajani, appena eletto nuovo segretario nazionale "pro tempore" di Forza Italia. "L'ultimo sondaggio che ho ricevuto ci dice che siamo all’11%" ha proseguito Tajani. «Il congresso prima si fa meglio è, serve per rinforzare le idee, per chiamare una mobilitazione, un dibattito. Il congresso non è solo una questione di pennacchi. Abbiamo cercato di dare contenuti oggi, abbiamo provato un documento in cui abbiamo cercato di dire quello che dobbiamo fare. Ci saranno altri candidati? Ben venga: non è quello il problema, il problema sono i contenuti, il consenso, prendere voti. Io cerco di prendere voti non di prendere un posto», ha risposto.

Inntanto proprio Tajani è stato protagonista ieri dello scontro interno al Governo sulla giustizia. Scontro su cui oggi torna Salvini. Nella riforma della giustizia «non ci devono essere tabù. Come per lo sciopero ferroviario non puoi bloccare un Paese, così non possono essere pochi magistrati a bloccare una riforma": è stata la risposta del vicepremier, Matteo Salvini, ai giornalisti, stamani, a Matera. «La riforma della giustizia è urgente perché serve agli italiani. Vogliamo farla in fretta senza escludere nessuno, cioè ascoltando tutti e coinvolgendo tutti. Una giustizia più veloce - ha concluso Salvini, - serve anche ai magistrati». Salvini parla anche di Tajani: «Berlusconi - ha aggiunto - è stato e continua ad essere il numero uno assoluto in tantissimi campi e mi auguro che gli amici di Forza Italia raccolgano questa eredità importante. Questo governo, che sta lavorando bene da otto mesi, per me andrà avanti cinque anni, e mi prenoto anche i cinque dopo, e ha bisogno di tutti».