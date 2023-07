Crolla una palazzina a Torre del Greco, estratte vive tre persone

Una palazzina di tre piani è crollata a Torre del Greco, in provincia di Napoli. In base alle prime informazioni, ci sarebbero persone coinvolte nel crollo mentre tre persone, tra cui una donna di circa 20 anni, sono state estratte vive dalle macerie dai vigili del fuoco. Presenti anche i carabinieri. Sono state attivate anche le squadre Usar, gli specialisti della ricerca e del soccorso tra le macerie. Si scava alla ricerca di altri superstiti. Non è ancora chiaro quante persone fossero nello stabile stamattina. La palazzina si trova nel pieno centro della cittadina vesuviana, tra vico Pizzo e corso Umberto, ed era abitata. Per questo i soccorritori temono possano esserci delle vittime. Il traffico è stato bloccato in un ampio perimetro attorno alla zona del crollo. La folla che si trova nelle strade ha salutato con un applauso la partenza dell'ambulanza che ha trasportato in ospedale le due persone salvate. "Qui gli edifici sono molto vecchi, ma quello in particolare aveva problemi, si sapeva". I residenti del centro storico parlano di disastro annunciato. Una donna che abita a poche decine di metri dal luogo del crollo sostiene che sulla facciata dello stabile crollato fossero visibili lesioni e altri segni di pericolo.