Il caldo in Italia sui media stranieri: "Roma città infernale". Oggi 38 gradi a Messina e Reggio Calabria

Il Times di Londra ieri aveva scelto il titolo più ad effetto e scrive "Rome, the Infernal City" (Roma, la città infernale) col chiaro riferimento all’espressione "The Eternal City" (La Città Eterna) che intorno al mondo descrive la capitale italiana, e l’escamotage è particolarmente efficace per descrivere il gran caldo percepito in città.

A seguire, molti dei principali siti di informazione internazionale e diversi siti stranieri mettono in queste ore in evidenza la notizia del caldo record in Italia, evidenziando in particolare gli allarmi scattati per le città di Roma, Firenze e Bologna, anche in quanto maggiori destinazioni turistiche. Così la Bbc apre il suo sito web con un articolo dedicato al gran caldo in Europa, dal titolo: 'Ondata di caldo in Europa: allerta rossa diramata in 16 città italianè.

Il Guardian è sulla stessa linea nella sua homepage, rimarcando tra l’altro che in Sicilia e in Sardegna si rischiano temperature con picchi fino a 49 gradi e con articoli a corredo sulla situazione meteorologica in Grecia, in Spagna e in Uruguay. La britannica Sky News sul suo sito dedica all’emergenza caldo una sezione in costante aggiornamento, sotto al titolo: "Ondata di caldo in Europa: L’Italia non ha più quattro stagioni".

Il francese Le Figaro allarga invece lo sguardo anche oltre il Vecchio Continente, arrivando fino agli Stati Uniti dove pure in questi giorni l’allarme per le temperature sopra la media stagionale è particolarmente alto, e così in homepage scrive: "Ondata di caldo: dall’Italia alla California, il mondo soffoca".

Sui dettagli di cronaca di queste giornate di gran caldo in Italia è ancora il Times a scegliere immagini particolarmente evocative, soffermandosi sulle fontane che punteggiano il centro di Roma che diventano da espressione concreta di arte e bellezza ad ancor più concreta risorsa di refrigerio per turisti e residenti provati dalle temperature: «Questa settimana l’acqua fresca e zampillante della Fontana di Trevi è sembrata un’oasi nel deserto alle orde di turisti che barcollavano fuori dalle strade strette e roventi di Roma. Ciò ha reso la vita più difficile agli agenti di polizia di stanza alla fontana per impedire ai visitatori di gettarsi dentro. 'Tolleriamo che le persone intingano una mano per bagnarsi la fronte, altrimenti dovremmo chiudere il posto», ha detto un agente. «Ma tracciamo la linea ai piedi - ci sono delle regole».

Oggi ancora 39 gradi in molte città

Oggi toccheranno quota 39 gradi (di temperature massima percepita) Firenze, Frosinone, Latina e Roma. A 38 si attesteranno Bologna, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Viterbo e Reggio Calabria (l'unica ad avere il bollino "arancione", pari al rischio 2).

L’allerta di livello 3 - ricorda il ministero - indica «condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche» (e «tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute"). L’allerta di livello 2 indica «condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili».