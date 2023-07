Jovanotti, che spavento! Incidente in bici a Santo Domingo, rompe clavicola e femore: “Ci sono cose peggiori”

Jovanotti ha subito un grave incidente in bicicletta durante la sua vacanza a Santo Domingo con la moglie. Dopo una caduta che ha causato diverse fratture, è stato ricoverato in ospedale. Jovanotti ha condiviso la notizia e i dettagli dell'incidente attraverso i social media, pubblicando video in cui è assistito dai paramedici e dal luogo del suo ricovero.

Ha rivelato di aver rotto la clavicola e il femore in tre punti, un dolore descritto come 'bestiale'. Tuttavia, è riuscito a trovare un ortopedico a Santo Domingo, e ha programmato un intervento chirurgico per l'installazione di un chiodo di titanio.

Nonostante l'incidente, l'artista ha rassicurato i suoi fan che si sentiva bene grazie agli antidolorifici. Ha parlato della bellezza del luogo in cui stava pedalando, tra le piantagioni di canna da zucchero, e ha elogiato l'assistenza ricevuta dai locali, che hanno prontamente chiamato un'ambulanza.

Non si è accorto di un bordo sulla strada, provocando la caduta. Nonostante la condizione, Jovanotti, che compirà 57 anni a settembre, ha mantenuto il suo sorriso e ottimismo. Ha detto che aspetta di subire un intervento chirurgico, seguito da un periodo di riposo, e poi gradualmente ricomincerà a muoversi. Ha concluso affermando che "ci sono cose peggiori, sto bene".