“Le olandesi sono grosse”, telecronisti Rai accusati di body shaming ai Mondiali di nuoto ed ‘espulsi’ dalla kermesse

La Rai ha avviato «una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi» e «tutti i provvedimenti necessari» per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi, richiamandoli entrambi dal Giappone dove seguivano i mondiali di nuoto e tuffi: nel mirino ci sono alcune frasi apparse razziste, sessiste e di 'body shaming' durante la telecronaca della finale dei Mondiali di tuffi del trampolino femminile sincronizzato. L'amministratore delegato, Roberto Sergio, ha affermato che «un giornalista del servizio pubblico non può giustificarsi relegando a una 'battuta da bar' quanto andato in onda». «Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico», ha aggiunto. Da domani le telecronache dei Mondiali di nuoto per i tuffi saranno curate da Nicola Sangiorgio. Diversi telespettatori hanno segnalato all’azienda una serie di frasi inopportune del duo di commentatori. Una di queste è ancora disponibile su Rai Play 2: durante la prova dei tuffatori azzurri Riccardo Giovannini e Eduard Timbretti Gugiu, Leonarduzzi ha storpiato il nome del primo chiamandolo «Liccaldo». «I cinesi direbbero così», ha spiegato alludendo allo stereotipo della storpiatura dei nomi da parte dei cinesi.

Nella gara femminile lo stesso Leonarduzzi ha fatto riferimento alla stazza delle tuffatrici olandesi ("sono grosse"), poi l’aggiunta «come la nostra Vittorioso», in riferimento all’azzurra Giulia Vittorioso. Frasi che sono state accompagnate anche da un’altra storpiatura di nome e da una barzelletta pesantemente sessista che sarebbe finita su Rai Play perché il microfono era stato lasciato inavvertitamente aperto durante la messa in onda del telegiornale.