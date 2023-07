Due 15enni travolti da un furgone sulle strisce pedonali nel Milanese: uno è morto, l'altra è grave

Stavano attraversando sulle strisce pedonali in sella alla bici quando un furgone Ford Transit, guidato dal 32enne Bogdan Pasca, li ha travolti in pieno. Il quindicenne S.V.C., trasportato d’urgenza in ambulanza è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre l’amica coetanea con l’eliambulanza è andata all’ospedale Niguarda in condizioni gravi con un trauma cranico e fratture multiple. Con i due quindicenni c'era un’altra coppia di amici anche loro in bici che hanno assistito all’incidente. Loro sono rimasti illesi.

I carabinieri della compagnia di Rho, in accordo con il pm di turno Mauro Clerici, hanno arrestato in flagranza il 32enne. E’ risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico di 1,1 grammi/litro, il doppio del limite consentito. Ma non solo: l’uomo era senza patente. Una licenza mai conseguita in Italia e forse neanche in Romania.

Dal 2016 Pasca, con alle spalle già altri precedenti, era stato più volte controllato e denunciato per guida senza patente, guida in stato di ubriachezza e rifiuto di sottoporsi all’alcol test. Nelle prossime ore il pm di turno di Milano Mauro Clerici chiederà al gip la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare in carcere.