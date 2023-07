La Russa jr, identificato l’amico dj in casa la notte della presunta violenza

Sarà iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano anche l’amico dj di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato accusato di violenza sessuale nell’ambito dell’indagine aperta in seguito alla denuncia di una ex compagna di liceo del figlio del presidente del Senato Ignazio la Russa. Da quanto si è appreso in ambienti giudiziari il nome del giovane dj, identificato ieri sera e che al momento si trova all’estero, verrà formalmente iscritto nelle prossime ore quanto meno per una questione di garanzia. Gli inquirenti non ipotizzano la violenza sessuale di gruppo.